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Разваливается на ходу: в сети показали фото и видео страшного троллейбуса в Житомире
В Житомире износ одного из троллейбусов достиг критической отметки — транспорт буквально разваливается на ходу. Ранее сообщалось, что из-за малолетнего хулигана оказалось парализовано движение троллейбусов в Николаеве. О происшествии в Житомире журналист Сергей Харчук сообщает в Facebook.
Сергей Харчук обращается к Житомирскому трамвайно-троллейбусному управлению и утверждает, что в троллейбусе № 1219 оторвалась часть кузова кабины, которая вместе с сиденьями находится над правым передним колесом. В подтверждение своих слов он приводит фото и видео.
По словам Сергея Харчука, троллейбусу уже более тридцати лет, но достаточно простой ремонт позволит не допустить аварийной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Чернигове у бетономешалки отказали тормоза — это привело к тому, что она протаранила троллейбус.
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