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Шоу-бизнес

Какая красота: самый сексуальный коп Киева восхитила сеть фигурой в форме велопатруля (фото)

11:36 11 октября 2019 427
Людмила Милевич
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Людмила Милевич, которую называют самой сексуальной сотрудницей патрульной полиции Киева, снова порадовала поклонников красивыми фото.

На этот раз красотка показала фото в форме велопатруля.

Людмила Милевич

Людмила Милевич

Людмила Милевич

«Какая красота», «Люда, супер, просто бомба», «Как всегда шикарная», «Эхх, при виде вас и не нарушить закон — это преступление», «Спасатели Малибу», — пишут комментаторы.

Людмила Милевич

Они также интересуются, можно ли полицейским демонстрировать татуировки.

Кстати, в 2016 году Людмила снималась в реалити-шоу телеканала ТЕТ «Панянка-селянка». Тогда она рассказывала, что на салоны красоты тратит 15−20 тысяч гривен в месяц.

Людмила Милевич

Людмила Милевич

Людмила Милевич

Людмила Милевич

На салоны и красивые дорогие наряды зарабатывает муж Людмилы.

Также читайте интервью Людмилы Милевич «ФАКТАМ» о том, как она стала копом, как ей работается и о татуировках.

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