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Невеста появилась на свадьбе внутри гигантского воздушного шара (фото, видео)
Невеста по имени Реверенс из города Варри в Нигерии, организатор массовых мероприятий по профессии, решила сделать собственную свадьбу незабываемой и отличающейся от других. В частности, она решила явиться на торжество весьма оригинальным способом — вкатившись в зал внутри гигантского прозрачного надувного шара, подобного тем, что используются для зорбинга — экстремального спуска с горы.
Реверенс заказала шар через интернет в Дубае за 500 долларов. Она говорит, что идея пришла ей в голову, когда она увидела в бассейне детей, играющих с большим надувным мячом.
«Это было впервые, когда гости увидели невесту в воздушном шаре. Они кричали в восторге», — рассказала она. Правда, садясь к столу, Реверенс все же вышла из своего прозрачного укрытия.
Как сообщает издание Metro, 35-летняя Реверенс и 51-летний Джозеф Эфома Оруэрио, собственно, поженились десять лет назад. И решили заново отпраздновать свою свадьбу, отметив годовщину семейной жизни. Тем более, что первая их свадьба была, по мнению Реверенс, «без изюминки».
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