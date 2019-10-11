Шоу-бизнес

Страдал недолго: Лиама Хемсворта засекли с новой девушкой после разрыва с Майли Сайрус (фото)

В то время, как у Майли Сайрус стремительно развивается роман с австралийским певцом Коди Симпсоном, ее подавший на развод супруг тоже не теряет времени даром.

Лиама Хемсворта сфотографировали в компании загадочной блондинки, внешне отдаленно напоминающей Майли. Издание TMZ опубликовало фотографии, на которых 29-летний актер, известный по фильмам «Голодные игры», и таинственная незнакомка идут по улице Нью-Йорка, держась за руки, а также вместе обедают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что певец Джастин Бибер восхитился телом нового бойфренда Майли Сайрус и позвал его на свидание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter