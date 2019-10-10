- 14:57 Michelle Andrade показала страсть с судьей «Танців з зірками»
- 14:54 Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market: онлайн-трансляция пресс-марафона президента
- 14:53 Бразилия – Сенегал: онлайн видео голов товарищеского матча
- 14:52 Цирк с декорациями: как в сети отреагировали на неформатное общение Зеленского с журналистами
- 14:44 Названа сумма за интервью с больной Заворотнюк
- 14:41 В центре Мелитополя охранники устроили жесткую разборку с водителем: в сеть попало видео инцидента
- 14:24 «Победили благодаря мне»: Зеленский пригрозил «слугам народа» роспуском
- 14:15 Вооруженное нападение на синагогу в Германии: террорист арестован, полиция рассказала подробности
- 14:13 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 14:10 Мы не обслуживающий персонал для США, — Зеленский
- 14:03 Нобелевская премия по литературе досталась польке с украинскими корнями Ольге Токарчук и австрийцу Петеру Хандке
- 13:49 Ани Лорак презентовала новый альбом «За мечтой»
Джастин Бибер восхитился телом нового парня Майли Сайрус и позвал того на свидание (фото)
Канадская поп-звезда Джастин Бибер, который недавно сыграл свадьбу с моделью Хейли Болдуин, восхитился телом австралийского певца Коди Симпсона — нового бойфренда Майли Сайрус. 25-летний Джастин оставил комментарий к фотографии, которую Коди опубликовал у себя в Instagram. На ней он изображен в одних только плавках. «У тебя замечательное тело», — написал Бибер. И добавил: «Двойное свидание?», имея в виду встречу вместе с Майли и Хейли.
Сама Сайрус, похоже, также не может наглядеться на фигуру своего парня. Певица, которая уже выписалась из больницы, где проходила лечение в связи с тонзиллитом, сделала дома снимок вместе с полуголым Симпсоном и также опубликовала его в Instargam.
Коди, к слову, мог бы стать профессиональным спортсменом. Ранее он выиграл две золотые медали Чемпионата по плаванию в Квинсленде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном.
Читайте также: Молодожены Джастин Бибер и Хейли Болдуин снялись в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)
Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...