Джастин Бибер восхитился телом нового парня Майли Сайрус и позвал того на свидание (фото)

Шоу-бизнес

Канадская поп-звезда Джастин Бибер, который недавно сыграл свадьбу с моделью Хейли Болдуин, восхитился телом австралийского певца Коди Симпсона — нового бойфренда Майли Сайрус. 25-летний Джастин оставил комментарий к фотографии, которую Коди опубликовал у себя в Instagram. На ней он изображен в одних только плавках. «У тебя замечательное тело», — написал Бибер. И добавил: «Двойное свидание?», имея в виду встречу вместе с Майли и Хейли.

Сама Сайрус, похоже, также не может наглядеться на фигуру своего парня. Певица, которая уже выписалась из больницы, где проходила лечение в связи с тонзиллитом, сделала дома снимок вместе с полуголым Симпсоном и также опубликовала его в Instargam.

Майли и Коди

Джастин и Хейли

Коди, к слову, мог бы стать профессиональным спортсменом. Ранее он выиграл две золотые медали Чемпионата по плаванию в Квинсленде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном.

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