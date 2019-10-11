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В Черкассах троллейбус сбил 13-летнего школьника: подробности с места происшествия
11 октября в Черкассах произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Троллейбус сбил 13-летнего мальчика на улице Вячеслава Черновола. В октябре это уже не первое ДТП, в котором страдают дети. О происшествии полиция Черкасской области сообщает в Facebook.
По словам водителя троллейбуса, мальчик внезапно выбежал на пешеходный переход, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Медики осмотрели пострадавшего и госпитализировали.
По предварительной информации, жизни мальчика ничего не угрожает.
Патрульная полиция вызвала следователя по делам ДТП, опросила свидетелей и обеспечила охрану места происшествия.
Ранее сообщалось, что крупное ДТП произошло под Черниговом — пассажирский автобус столкнулся с минивэном. В автобусе находились 23 пассажира, из них 10 получили травмы, пятеро пострадавших госпитализированы.
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