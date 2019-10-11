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Под Черниговом попал в ДТП автобус с пассажирами: много пострадавших
В крупном ДТП в Черниговской области пострадал пассажирский автобус. 10 человек доставлены в больницу.
Авария на трассе возле села Ольшана случилась 10 октября. Пригородный автобус следовал из Ични в Прилуки и на повороте столкнулся лоб в лоб с минивэном «Volkswagen Т4». По предварительной информации, с управлением не справился водитель «Фольксвагена».
В автобусе в момент ДТП находились 23 пассажира, из них 10 получили травмы. У пятерых пациентов повреждения серьезные, и врачи настояли на госпитализации. Остальным пятерым после оказания первой помощи разрешили лечиться амбулаторно.
Напомним, с наступлением осени в Украине опасно выросло число ДТП с пассажирскими автобусами и микроавтобусами. Так, 1 октября на трассе Киев — Одесса автобус столкнулся с КамАЗом, а 9 октября в Запорожье маршрутка въехала сзади в фуру.
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