Спорт

Российская теннисистка не пустила Ястремскую в полуфинал турнира в Китае (видео)

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 23-ю строчку в мировом женском рейтинге, не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Тяньцзине с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Наша соотечественница встречалась с 22-летней россиянкой Вероникой Кудерметовой (45-я), с которой ранее на официальных турнирах не пересекалась. В первом сете Даяна повела в счете, но затем пять подряд проигранных геймов поставили ее в затруднительное положение, что привело к отданному сету. К сожалению, исправить ситуацию Ястремской не удалось, и в итоге украинка проиграла в двух сетах — 4:6, 0:6.

An impressive display as Kudermetova seals the win!



Defeating Yastremska 6−4, 6−0 to book her place in the @TianjinOpen semifinal! pic.twitter.com/aaTKipcnxL — WTA (@WTA) 11 октября 2019 г.

Добавим, что Ястремская заработала за участие на турнире 8 898 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина третий год подряд сыграет на итоговом турнире WTA.

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