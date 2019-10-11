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Спорт

Российская теннисистка не пустила Ястремскую в полуфинал турнира в Китае (видео)

15:23 11 октября 2019 38
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 23-ю строчку в мировом женском рейтинге, не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Тяньцзине с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Наша соотечественница встречалась с 22-летней россиянкой Вероникой Кудерметовой (45-я), с которой ранее на официальных турнирах не пересекалась. В первом сете Даяна повела в счете, но затем пять подряд проигранных геймов поставили ее в затруднительное положение, что привело к отданному сету. К сожалению, исправить ситуацию Ястремской не удалось, и в итоге украинка проиграла в двух сетах — 4:6, 0:6.

Добавим, что Ястремская заработала за участие на турнире 8 898 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина третий год подряд сыграет на итоговом турнире WTA.

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