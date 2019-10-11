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В России любитель детского порно жестоко убил 9-летнего ребенка: сеть кипит от гнева
В Саратове, задержали местного жителя Михаила Туватина, который подозревается в убийстве 9-летней девочки Елизаветы Киселевой Он уже дал признательные показания — об этом сообщают российские новостные каналы в Telegram.
Туватина задержали при обработке подозреваемых в районе совершения убийства. Журналисты ознакомились с профилями задержанного в соцсетях. Они узнали, что Туватин серьезно увлекался тематикой детской порнографии — так, он был подписан на сообщества «Не стесняйся, 14+» и «14-летние».
Туватин признался, что незаконно завладел заброшенным гаражом. Лиза Киселева в день своего исчезновения проходила рядом с этим гаражом и спросила у Туватина, не он ли хозяин? Тогда мужчина испугался, что о захвате строения могут узнать настоящие владельцы гаража, затащил девочку внутрь и убил ее.
Следователи занимаются проверкой показаний. Профиль Туватина в соцсетях пока открыт и «штурмуется» возмущенными комментариями.
Ранее сообщалось, что на Донетчине зверски убили 14-летнюю девочку.
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Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!