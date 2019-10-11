Шоу-бизнес

Спасают от комы: появились свежие новости о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, находится в состоянии сопора.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Это состояние необычно глубокого сна, когда больные не реагируют на окружающую обстановку, не отвечают на вопросы.

Из этого состояние человека можно только на короткое время вывести грубым физическим воздействием: долгим встряхиванием, криком, щипками, уколами иголкой.

Это прекоматозное состояние, и реабилитологи медицинского центра, в котором находится Заворотнюк, делают все, чтобы актриса не впала в кому.

Источники канала отмечают, что на все процедуры Заворотнюк перевозят с помощью специальных каталок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у актрисы паралич правой части тела.

Также напомним, что семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление, разочаровав поклонников актрисы.

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