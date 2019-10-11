24.51 / 24.87 26.89 / 27.40
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Спасают от комы: появились свежие новости о состоянии Заворотнюк

15:50 11 октября 2019 1215
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, находится в состоянии сопора.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Это состояние необычно глубокого сна, когда больные не реагируют на окружающую обстановку, не отвечают на вопросы.

Из этого состояние человека можно только на короткое время вывести грубым физическим воздействием: долгим встряхиванием, криком, щипками, уколами иголкой.

Это прекоматозное состояние, и реабилитологи медицинского центра, в котором находится Заворотнюк, делают все, чтобы актриса не впала в кому.

Источники канала отмечают, что на все процедуры Заворотнюк перевозят с помощью специальных каталок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у актрисы паралич правой части тела.

Также напомним, что семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление, разочаровав поклонников актрисы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Семья Заворотнюк

Семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление: поклонники возмутились

Заворотнюк

Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк

Оригинал торта

Невеста заказала красивый торт с павлином и получила «скособоченную индюшку, больную проказой» (фото)

автобус

Под Черниговом попал в ДТП автобус с пассажирами: много пострадавших

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер