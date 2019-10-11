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Семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление: поклонники возмутились
Семья больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк нарушила молчание, опубликовав пост на ее Instagram-страничке.
Правда, в первом официальном заявлении семьи актрисы (до этого все слова родственников передавали прессе директор Заворотнюк и концертный директор) ни слова о ее болезни, а лишь жалобы на травлю в СМИ и спекуляции, а также слова благодарности Стасу Михайлову за поддержку.
Родственники Заворотнюк также отметили, что будут на ее странице бороться с фейками.
Но поклонников актрисы это возмутило, они хотят слышать правду. «Что вы нам скажете? Какую правду? Что происходит или уже произошло? Где ложь и где правда? Как нам разобраться во всей информации?» — возмущаются они.
Поклонники также желают актрисе скорейшего выздоровления.
Напомним, что ранее с этим заявлением на своей страничке выступила дочь Заворотнюк.
Также отметим, что росСМИ уже не раз «хоронили» актрису и даже описывали «тайную кремацию».
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