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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление: поклонники возмутились

14:49 11 октября 2019 2940
Семья Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Семья больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк нарушила молчание, опубликовав пост на ее Instagram-страничке.

Правда, в первом официальном заявлении семьи актрисы (до этого все слова родственников передавали прессе директор Заворотнюк и концертный директор) ни слова о ее болезни, а лишь жалобы на травлю в СМИ и спекуляции, а также слова благодарности Стасу Михайлову за поддержку.

Заворотнюк

Родственники Заворотнюк также отметили, что будут на ее странице бороться с фейками.

Но поклонников актрисы это возмутило, они хотят слышать правду. «Что вы нам скажете? Какую правду? Что происходит или уже произошло? Где ложь и где правда? Как нам разобраться во всей информации?» — возмущаются они.

Заворотнюк

Заворотнюк

Поклонники также желают актрисе скорейшего выздоровления.

Напомним, что ранее с этим заявлением на своей страничке выступила дочь Заворотнюк.

Также отметим, что росСМИ уже не раз «хоронили» актрису и даже описывали «тайную кремацию».

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