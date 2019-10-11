Здоровье и медицина

Где в выходные в Киеве можно бесплатно проверить зрение: адреса

По случаю Всемирного дня зрения киевляне смогут пройти офтальмологические обследования в муниципальных учреждениях города. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, всем желающим в этот день врачи проверят остроту зрения, осмотрят глазное дно, измерят внутриглазное давление, помогут подобрать очки, выполнят авторефрактометрию, а также подробно ответят на все вопросы, касающиеся здоровья глаз. Ранее «ФАКТЫ» опубликовали советы по здоровому образу жизни от всемирно известного врача.

Акция проходит в районных и городских консультативно-диагностических центрах в субботу, 12 октября, и в воскресенье, 13 октября. Обычно время приема с 9:00 до 13:00.

Голосеевский район

КНП «Консультационно-диагностический центр» (далее — КНП КДЦ) — проспект Голосеевский, 59а, телефон 257−23−37.

Дарницкий район

КНП «КДЦ» — улица Вербицкого, 5, телефон 562−58−21, Харьковское шоссе, 121, телефон 506−57−35.

Деснянский район

КНП «КДЦ» — улица Закревского, 81/1, телефон 530 86 30.

Днепровский район

Консультационно-диагностический центр, филиал № 1 — улица П. Запорожца, телефон 512−55−67 (прием 12 октября); филиал № 4 — улица Энтузиастов, 49, телефон 295−39−49 (прием 12 октября); филиал № 5 — улица Митрополита Шептицкого, 5, телефон 517−71−33.

Оболонский район

Консультационно-диагностический центр — улица Тимошенко, 14, телефон 413−38−43.

Печерский район

Консультационно-диагностический центр — улица Подвысоцкого, 4а, телефон 284−84−27.

Подольский район

Консультационно-диагностический центр — улица Мостицкая, 9, телефоны 460−05−05, 460−18−68.

Святошинский район

Консультационно-диагностический центр, филиал № 3 — улица Куринного, 2, телефон 403 88 55.

Соломенский район

Консультационно-диагностический центр, улица Гарматная, 36, телефон 457−97−17.

Шевченковский район

Консультационно-диагностический центр, улица Саксаганского, 100, телефон 234−25−95.

Городские клиники

Киевская городская клиника, № 1, офтальмологическое отделение — Харьковское шоссе, 121, телефон 564−65−34.

Киевская городская клиника, № 3, офтальмологическое отделение — улица П. Запорожца. 26, телефон 540−92−25.

Киевская городская клиника, № 8, офтальмологическое отделение — улица Кондратюка, 8, телефон 502−37−00.

Киевская городская клиника, № 9, офтальмологическое отделение — улица Рижская, 1, телефон 440−11−44.

Александровская клиническая больница, поликлиника, кабинет № 212 — улица Шелковичная, 39/1, телефон 235−50−61.

Киевская городская офтальмологическая клиника «Центр микрохирургии глаза», поликлиника для взрослых — проспект Комарова, 3, телефон 408−29−88 (прием с 9:00 до 14:00).

Напомним, в столице в октябре можно проверить легкие на мобильном флюорографе.



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