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Держите шляпы: синоптик предупредила украинцев о штормовом ветре в выходные
Выходные порадуют теплой и солнечной погодой, но местами будет штормовой ветер. В Украину пришло «бабье лето». Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает в Facebook.
Сухую малооблачную и даже солнечную погоду обеспечит мощный антициклон по имени Lizbeth — его центр завтра будет находиться над Черным морем.
Итак, 12−13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухие малооблачные дни — практически повсеместно.
Температура воздуха в Украине достигнет в субботу +15, +20 градусов, на северо-востоке будет свежее: +13, +17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18, +23 градуса.
Единственный нюанс. Завтра, в субботу, может возникнуть усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины — вплоть до штормовых значений. Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами
Столичные выходные будут сухими. В субботу могут набежать облака, а в воскресенье — вновь солнечно. Температура воздуха 12 октября — около +16 градусов, а 13 октября — около +20 градусов.
Ранее сообщалось, что «ФАКТЫ» подобрали наиболее интересные мероприятия столицы на выходные дни.
Фото: Дмитрия Флягина
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