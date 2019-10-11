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В Украине упразднили проверку знания украинского языка будущими чиновниками
В связи со вступлением в силу закона о реформе государственной службы, согласно которому победитель конкурса на определенную должность обязан предоставить копии документов, подтверждающие уровень свободного владения государственным языком, в Украине упразднили аттестационные комиссии уполномоченных учреждений высшего образования, которые проверяли эти знания.
Документ подписал заместитель руководителя Нацагенства по вопросам госслужбы.
Отметим, законом о «перезагрузке» власти предполагается массовое появление в Украине госслужащих-контрактников.
Документом существенно упрощается порядок принятия на госслужбу, расширяется перечень причин для отстранения госслужащего и упрощается увольнение. Согласно закону, контракт с госслужащим может заключаться на период от года до пяти лет. Временное исполнение обязанностей на государственной должности ограничено сроком в три месяца. В законе существенно расширен перечень оснований, чтобы уволить с госслужбы.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Указанным документом регламентируется деятельность СМИ, государственных органов и других публичных площадок.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!