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Украина

В Украине упразднили проверку знания украинского языка будущими чиновниками

16:55 11 октября 2019 196
на экзамене
Инф. «ФАКТОВ»

В связи со вступлением в силу закона о реформе государственной службы, согласно которому победитель конкурса на определенную должность обязан предоставить копии документов, подтверждающие уровень свободного владения государственным языком, в Украине упразднили аттестационные комиссии уполномоченных учреждений высшего образования, которые проверяли эти знания.

Документ подписал заместитель руководителя Нацагенства по вопросам госслужбы.

Отметим, законом о «перезагрузке» власти предполагается массовое появление в Украине госслужащих-контрактников.

Документом существенно упрощается порядок принятия на госслужбу, расширяется перечень причин для отстранения госслужащего и упрощается увольнение. Согласно закону, контракт с госслужащим может заключаться на период от года до пяти лет. Временное исполнение обязанностей на государственной должности ограничено сроком в три месяца. В законе существенно расширен перечень оснований, чтобы уволить с госслужбы.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Указанным документом регламентируется деятельность СМИ, государственных органов и других публичных площадок.

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