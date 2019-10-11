Происшествия

В Харькове полиция нашла под мостом бывшего налоговика, прикованного к столбу

В четверг, 10 октября в Харькове полиция обнаружила прикованным наручниками к столбу бывшего сотрудника Государственной фискальной службы. Ранее грабитель в Мелитополе Запорожской области наручниками приковал к себе заложницу.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, инцидент произошел утром в Холодногорском районе Харькова.

Мужчину обнаружили под мостом окружной дороги на улице Залютинской. Полицейские освободили мужчину.

В ходе расследования было установлено, что 42-летний освобожденный — бывший сотрудник Главного управления внутренней безопасности ГФС в Киеве. С 2017 года он находился в розыске как подозреваемый по статьям «Хулиганство» и «Получение неправомерной выгоды».

Мужчина рассказал, что 2 октября его похитили трое неизвестных неподалеку от Центрального рынка Харькова. Похитители затолкали жертву в микроавтобус и привезли в частный дом, где держали некоторое время.

Затем мужчину неоднократно били и перевозили. А в ночь на 10 октября привезли к окружной дороге, где приковали к столбу, после чего скрылись.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Киеве, где на Почтовой площади двое злоумышленников средь бела дня приковали наручниками мужчину к перилам лестницы и отобрали у него рюкзак с личными вещами и деньгами.

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