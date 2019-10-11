Эксперт назвал импорт электроэнергии из России энергетической капитуляцией Украины

Украина

Импорт электроэнергии из России разворачивает Украину на путь полной и безоговорочной энергетической капитуляции перед РФ. Об этом написал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке на «Экономічній правді».

Экс-министр отметил, что с 1 октября благодаря поправке председателя парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, был восстановлен импорт электроэнергии из России. Единственным экспортером с российской стороны является государственный монополист «Интер РАО», который для России является не менее мощным оружием воздействия на рынки соседних государств, чем «Газпром».

По мнению Плачкова, импорт электроэнергии из РФ приведет, прежде всего, к энергозависимости Украины. Ведь российская компания способна заместить треть потребляемой в нашей стране электроэнергии за счет демпинговых цен, которые Кремль может себе позволить ради получения политического влияния.

«Первый результат — это зависимость. Номинальная мощность линий электропередач Украины — Беларусь и Украина — РФ составляет 3900 МВт. При использовании перетока на 100% годовой объем поставки электроэнергии составит 34 164 млн кВт-часов. „Интер РАО“ имеет все возможности заместить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине. И они это сделают», — написал Плачков.

Кроме того, импорт электроэнергии из РФ повлечет проблемы в угледобывающей отрасли — государственные шахты обанкротятся и тысячи шахтеров окажутся без работы.

«После того, как российский импорт начнет „заливать“ нашу страну, первой упадет государственная добыча угля. Сегодня себестоимость добычи на государственных шахтах достигает 4000 грн /т. Цена угля с поставкой из Роттердама, например, — около 1800 грн /т. Государственный уголь выкупается по цене 2500 грн /т. Убытки платим мы все в виде прямых дотаций из госбюджета на поддержку государственных шахт. После открытия импорта электроэнергии государственный уголь уже никому не будет нужен. Около 31 000 шахтеров окажутся на улицах», — пояснил Плачков.

По его мнению, восстановление импорта приведет к упадку украинских ТЭС и глубокого кризиса в атомной энергетике. И фактически будет означать конец евроинтеграции Украины из-за отказа от интеграции отечественной энергосистемы с европейской и, как следствие, прекращение международной поддержки страны как таковой, которая оказалась неспособной выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Сегодня полмиллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС придерживает до появления понимания курса власти по завершению реформы рынка электроэнергии. Через год доноры начнут останавливать программы поддержки, и Украина осуществит наиболее разрушительный для своей энергетической безопасности полный и бесповоротный разворот в сторону России», — прогнозирует Плачков.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

Напомним, ранее Российский энергетический конгломерат «Интер РАО» включил Украину в перечень стран, в которые осуществляются поставки российской электроэнергии.

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