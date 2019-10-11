Шоу-бизнес

Главным хореографом нового сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») стала Ксения Горб. В прошлом Ксения и сама была участницей этого проекта, дойдя со своим партнером Виталием Козловским до финала. Сейчас Ксения отвечает за постановки всех участников и говорит, что герои шоу стали для нее уже родными людьми. Она переживает, когда уходит очередная пара, и признается, что научилась предугадывать, кто это будет.



В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ксения Горб рассказала о том, что заставило ее покинуть паркет, назвала своих любимцев и предсказала победителя сезона.

— Ксения, я так понимаю, что у вас выходных практически нет?

— У меня — точно нет. Участники проекта отдыхают в понедельник, после эфира, а мы в этот день уже решаем, что они будут делать на следующей неделе. Сначала старались придумывать и продумывать стратегию танцев, музыку, идеи за две недели, но чаще всего именно после прямого эфира видно, как пара раскрылась, что ей идет, что не очень и в какой роли хотелось бы видеть ее в следующий раз.

— Пары легко идут на ваши предложения?

— Мы их все равно спрашиваем. Собрание по понедельникам состоит из продюсера, режиссеров, музыкального редактора, меня. Каждый со своей стороны говорит, чего бы ему хотелось. Если раньше было сложно попасть точно в образ, то сейчас уже проще — пары знаешь лучше, с ними общаешься. Поэтому в процессе определения стиля у нас практически нет никаких разногласий.

— Вы ведь начинали в этом проекте как участница?

— Да. Моим партнером был Виталий Козловский. Наша пара дошла до финала и стала третьей. На самом деле, я очень люблю этот проект и думаю, что хорошо его понимаю. Он, в первую очередь, не только про танцы, а про личности и человеческие качества. Нет стопроцентных методов полюбиться зрителям. Они просто чувствуют участников и все.

— Полагаете, что сейчас зритель больше всего чувствует искренность Кукуюка?

— Ну, в танце, образах, может, танцевальной неуклюжести, зрители как раз и хотят его поддержать. Они видят, насколько сложно ему даются танцы по сравнению с другими парами. Ведь на самом деле это — колоссальный труд.

— Кукуюк просто занял ту нишу, в которой был Дмитрий Комаров, потом Леся Никитюк. В сезоне нужен такой, плохо танцующий?

— А никто и не ожидал, что он будет так танцевать! И наша команда была удивлена, насколько Михаила с первого же эфира поддержали зрители.

— Известно, что после неудачного падения в одном из танцевальных шоу вам пришлось оставить активные тренировки.

— Да, это случилось, когда я танцевала в паре с Вячеславом Узелковым в шоу «Танцую для тебя». Я упала, была серьезная травма. У меня до сих пор есть некоторые трудности, которые не дают комфортно себя чувствовать и танцевать так, как бы мне хотелось. Бывают нюансы с техническим выполнением или болевые ощущения — это не дает мне возможности участвовать в качестве танцора в подобных проектах.

— Знаю, что вы были главным хореографом «Танцев со звездами» в Грузии.

— Да, потом уехала в Эмираты по работе. А в этом сезоне мы нашли общий язык с продюсерами «Танців з зірками» и решили, что нам по пути.

— Кто в этом сезоне оказался для вас самой сложной парой?

— Моя основная задача в «Танцах» — раскрыть звезду и ее индивидуальность. Поэтому не могу сказать, что были сложные пары — они просто разные.

— И даже MARUV?

— У нее был свой индивидуальный подход. Аня очень хотела раскрыться и как хореограф тоже, многие танцы просто подносила уже как готовый продукт. Некоторые готовила за неделю, некоторые за два дня. Особенно сложно, знаю, дался ей последний танец. Но при этом она прислушивалась ко всем замечаниям и вносила правки. Причем часто буквально накануне эфира.

— Для многих открытием стала сексуальная Люда Барбир.

— Она, действительно, удивляет. Люда раскрылась в первую очередь очень женственно, не только сексуально. У нее хорошая физическая подготовка, о которой мы узнали уже в процессе проекта. Знаю, насколько тяжело многие элементы даются Даниэлю Салему — у него достаточно большой вес, но при этом четкие движения, скорость. Он очень не любит, если нужно убрать какой-то элемент из постановки.

— Анна Ризатдинова, кажется, способна воплотить любую задумку!

— Но и у нее есть свои трудности. Вернее, ей сложно психологически, она привыкла пахать и медленные танцы хочет ускорить, сделать насыщеннее. И это внутреннее желание успеть максимум в медленных танцах ей, конечно, немного мешает.

— Алена Шоптенко в прошлом сезоне была главным хореографом проекта. Сейчас она сама ставит свои номера с Алексеем Яровенко?

— Алена иногда просит вместе с ней подобрать верные шаги партнеру либо посмотреть, как это выглядит со стороны. У нас есть ряд хореографов, которые помогают довести хореографию до окончательного результата. На самом деле, проект — это работа большого количества людей — от хореографов до режиссеров и костюмеров.

— Вы присутствуете на прямых эфирах?

— Конечно, а перед выходом всегда разговариваю с парами. Это уже, скорее, больше психологическая помощь, правильный настрой. Потому что в последний час до эфира они уже лучше не станцуют — могут лишь правильно настроиться. Знаете, я ловлю себя на мысли, что сама переживаю за каждого и отношусь к ним, как к детям.

— Есть предчувствие, какая пара окажется победителем?

— Я, скорее, иногда предчувствую уход пары. Это очень тонкий момент, когда что-то меняется за неделю до этого в отношениях внутри пары, в том, как она работает. Это уловить может только тот, кто находится все время рядом.

— Значит, вы знали, что Дзидзьо уйдет?

— Было такое ощущение, но в конце недели он очень настроился, и я даже выдохнула, думала, может быть ошиблась. Но… таки не обманулась.

О самых ярких моментах предыдущего, седьмого, эфира «Танців з зірками» читайте здесь.

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