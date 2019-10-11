США готовятся "закрыть экономику Турции" из-за вторжения в Сирию

Мир

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов «новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций» в отношении турецкого правительства. Об этом заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме, передает Reuters.

По словам чиновника, Трамп «предоставил министерству финансов новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций в отношении любого лица, связанного с правительством Турции». Соответствующие ограничения будут введены по итогам консультаций между президентом, госсекретарем и министром финансов.

Как сообщил Мнучин, если Трамп еще не подписал данный указ, то определенно подпишет в течение дня. «На данный момент мы пока не ввели санкций [в рамках этого указа]», — отметил министр.

Мнучин отметил, что американские санкции против Турции могут будут очень мощными и могут сокрушить турецкую экономику.

«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать, — сказал он. — Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется».

«Продолжается сложная военная ситуация, она обсуждается, — отметил министр, отвечая на вопрос, как возможные рестрикции могут помочь союзникам США. — Полагаю, президент проводит специальные обсуждения, как и Министерство обороны. Это тот путь, который гарантирует обеспечение гуманитарных вопросов и защиту людей на земле».

Мнучин не согласился с мнением, что предыдущие действия Вашингтона не воспринимались должным образом Анкарой.

«Не согласен. Не могу комментировать конфиденциальные дискуссии на различных уровнях», — ответил он на вопрос, почему в этот раз Турция, по мнению США, должна изменить поведение из-за угрозы санкций.

Министр также сообщил, что у него сейчас нет данных об отмене планировавшегося на ноябрь визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в связи с обострением отношений между США и Турцией. «Мне не известно ни о каких изменениях», — заявил он.

«Тем не менее я [ничего] этого не подтверждаю, — добавил Мнучин, комментируя в целом планируемый визит Эрдогана и его потенциальную отмену. — Я просто не слышал ничего ни одним, ни другим образом»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции, если она нарушит договоренности и не будет контролировать захваченных бойцов ИГИЛ и их семьи. Об этом Трамп написал в Twitter на следующий день после решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.

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