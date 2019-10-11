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Чемпионы мира благодаря пенальти выиграли в Исландии: видеообзоры матчей отбора Евро-2020
В пятницу, 11 октября, в трех группах возобновились поединки отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Группа А
Черногория — Болгария — 0:0.
Чехия — Англия — 2:1 (Брабец, 9, Ондрашек, 85 — Кейн, 5, с пенальти).
Англия потерпела первое поражение в отборе на чемпионат Европы. Вдвойне обидно для подопечных Гарета Саутгейта, что они вели по ходу матча после очередного, уже 27 мяча, в составе национальной команды, но чехи добыли волевую победу, сравнявшись в турнирной таблице по набранным очкам с «тремя львами».
Положение команд: 1. Англия — 12 очков (5 матчей), 2. Чехия — 12 (6), 3. Косово — 8 (5), 4. Черногория — 3 (6), 5. Болгария — 3 (6).
Группа С
Украина — Литва — 2:0 (Малиновский, 29, 58).
Португалия — Люксембург — 3:0 (Бернарду Силва, 16, Роналду, 66, Гуэдеш, 88).
Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд за сборную и еще ближе стал к показателю 100 мячей в национальной сборной — теперь на счету Криштиану 94 гола. К слову, чтобы побить мировой рекорд, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), КриРо осталось нанести 16 точных ударов в футболке сборной Португалии.
Положение команд: 1. Украина — 16 очков (6 матчей), 2. Португалия — 11 (5), 3. Сербия — 7 (5), 4. Люксембург — 4 (6), 5. Литва — 1 (6).
Группа Н
Исландия — Франция — 0:1 (Жиру, 64, с пенальти).
Турция — Албания — 1:0 (Тосун, 90).
Андорра — Молдова — 1:0 (Валес, 63). На 55-й минуте удален Гинсари (Молдова).
Андорра прервала серию без побед, которая насчитывала 14 матчей. Если же говорить об официальных матчах, то представители карликового государства не знали вкуса победы с июня 2017-го, когда также дома обыграли Венгрию (1:0).
Положение команд: 1. Турция — 18 очков (7 матчей), 2. Франция — 18 (7), 3. Исландия — 12 (7), 4. Албания — 9 (7), 5. Андорра — 3 (7), 6. Молдова — 3 (7).
В субботу, 12 октября, в отборочном турнире Евро-2020 пройдут следующие матчи: Грузия — Ирландия, Дания — Швейцария (группа D), Фарерские острова — Румыния, Мальта — Швеция, Норвегия — Испания (группа F), Босния и Герцеговина — Финляндия, Италия — Греция, Лихтенштейн — Армения (группа J).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бельгия забила Сан-Марино девять мячей и первой добыла путевку на Евро-2020.
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