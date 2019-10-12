Происшествия

Попали в реанимацию: в Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака

В Донецкой области на Авдеевском коксохимическом заводе Донецкой области двое работников отравились выбросами бензола и аммиака. Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Отмечается, что 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравился выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее из места концентрации отравленных веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом.

Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас Красноармейская местная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которое привело к отравлению токсичными газами двух работников завода.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в октябре под Ровно кондитерскими изделиями отравились 12 человек, в том числе четверо детей. Все они накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине «Калач», принадлежащем комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на крестинах в ресторане Тернополя отравились семь человек. У всех людей была температура 38−40 градусов, диарея и рвота. Отмечалось, что все пострадавшие отдыхали в одном из заведений общественного питания.

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