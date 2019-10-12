- 02:55 Из жизни пернатых: в РФ дворник прыгал на дереве, чтобы оно быстрее сбросило листья (забавное видео)
- 02:27 Попали в реанимацию: в Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака
- 01:59 Изощренные пытки и шантаж: стало известно, как «вора в законе» Гули пытались сломать в колонии
- 01:23 Трагедия в Мексике: автобус столкнулся с поедом, погибли девять человек
- 00:48 Сделали бесправным: звезда «Сватов» объяснил, почему покинул сериал
- 00:35 Не раскаялся: помилованный 56-летний рецидивист вышел на свободу и изнасиловал семилетнюю девочку
- 11.10 23:50 «Старуха»: хейтеры обвинили Аллу Пугачеву в «приукрашивании» фото
- 11.10 23:44 «Дубль» Малиновского в ворота Литвы фактически принес Украине путевку на Евро-2020: хроника матча, видео голов
- 11.10 23:39 Чемпионы мира благодаря пенальти выиграли в Исландии: видеообзоры матчей
- 11.10 23:20 Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн дебютный бой украинца в супертяжеловесах
- 11.10 23:14 США готовятся "закрыть экономику Турции" из-за вторжения в Сирию
- 11.10 22:51 Вокруг лауреата Нобелевской премии по литературе разгорелся грандиозный скандал
Попали в реанимацию: в Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака
В Донецкой области на Авдеевском коксохимическом заводе Донецкой области двое работников отравились выбросами бензола и аммиака. Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.
Отмечается, что 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравился выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее из места концентрации отравленных веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом.
Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас Красноармейская местная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которое привело к отравлению токсичными газами двух работников завода.
Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в октябре под Ровно кондитерскими изделиями отравились 12 человек, в том числе четверо детей. Все они накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине «Калач», принадлежащем комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на крестинах в ресторане Тернополя отравились семь человек. У всех людей была температура 38−40 градусов, диарея и рвота. Отмечалось, что все пострадавшие отдыхали в одном из заведений общественного питания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?