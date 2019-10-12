Мир

Из жизни пернатых: в РФ дворник прыгал на дереве, чтобы оно быстрее сбросило листья (забавное видео)

В РФ жители города Петербурга на днях наблюдали, как дворник забрался на дерево и тряс его ветки, чтобы оно быстрее сбросило листья. Его коллега находился внизу и собирал их граблями, передают «Яндекс-новости».

Видео, где запечатлена работа дворников, опубликовали в группе в социальной сети.

На подписчиков группы видео произвело сильное впечатление.

Одни отмечали, что таким образом работники ручного труда демонстрируют свою лень и помогают деревьям сбрасывать листву, чтобы не подметать территорию ежедневно. Другие и вовсе предложили дворникам «пух с одуванчиков запылесосивать».

«Я теперь не удивлена, почему во Фрунзенском районе листву с газонов собирают ковшом на тракторе. Зимой, наверное, снег будут из шланга кипятком поливать, чтобы быстрее самоликвидировался», — написала одна из пользовательниц.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном удивительном случае в России: в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу. При этом местные жители даже не заметили открытия обновления дороги. Многие возмущены качеством проведенного ремонта — оно заметно даже по фотографиям с торжественного мероприятия, на котором отремонтированную дорогу открывали с караваем, но резиновые сапоги у всех участников были по щиколотку в грязи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter