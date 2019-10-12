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Из жизни пернатых: в РФ дворник прыгал на дереве, чтобы оно быстрее сбросило листья (забавное видео)
В РФ жители города Петербурга на днях наблюдали, как дворник забрался на дерево и тряс его ветки, чтобы оно быстрее сбросило листья. Его коллега находился внизу и собирал их граблями, передают «Яндекс-новости».
Видео, где запечатлена работа дворников, опубликовали в группе в социальной сети.
На подписчиков группы видео произвело сильное впечатление.
Одни отмечали, что таким образом работники ручного труда демонстрируют свою лень и помогают деревьям сбрасывать листву, чтобы не подметать территорию ежедневно. Другие и вовсе предложили дворникам «пух с одуванчиков запылесосивать».
«Я теперь не удивлена, почему во Фрунзенском районе листву с газонов собирают ковшом на тракторе. Зимой, наверное, снег будут из шланга кипятком поливать, чтобы быстрее самоликвидировался», — написала одна из пользовательниц.
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