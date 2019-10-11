Мир

В российской деревне с помпой открыли дорогу, которой нет (фото)

В России, в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии на днях торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу. Недавно в этой республике совершил самосожжение директор Института человека УдГУ Альберт Разин. Как информирует издание IZHLIFE, местные жители даже не заметили открытия обновления дороги.

Многие возмущены качеством проведенного ремонта — оно заметно даже по фотографиям с торжественного мероприятия, на котором отремонтированную дорогу открывали с караваем, но резиновые сапоги у всех участников были по щиколотку в грязи.

- Как не стыдно за такой ремонт, если это вообще можно назвать ремонтом? — задает вопрос Елена Карпова в группе «Отдел экономики и прогнозирования. Юкаменский район» «ВКонтакте».

- Позорище, на мероприятие потратили больше, чем на дорогу, там просто грейдером проехались, видимо, — открытая дорога, — отметил Юрий Лузгачев в еще одной группе.

- Если это новая дорога после ремонта, то до ремонта, похоже, буераки и ямы с трактор были, — написал пользователь под ником Silver Silver.

- А дорога-то где? Месиво, на котором стоят люди в резиновых сапогах, дорогой не назвать, — написала в комментариях Анна Богданова.

- Ремонт для галочки, — резюмирует Рушана Салтыкова.

Ранее сообщалось, что в сети сравнили фото нефтяных городов — Дубая и Сургута.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter