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- 16:01 В российской деревне с помпой открыли дорогу, которой нет
В российской деревне с помпой открыли дорогу, которой нет (фото)
В России, в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии на днях торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу. Недавно в этой республике совершил самосожжение директор Института человека УдГУ Альберт Разин. Как информирует издание IZHLIFE, местные жители даже не заметили открытия обновления дороги.
Многие возмущены качеством проведенного ремонта — оно заметно даже по фотографиям с торжественного мероприятия, на котором отремонтированную дорогу открывали с караваем, но резиновые сапоги у всех участников были по щиколотку в грязи.
- Как не стыдно за такой ремонт, если это вообще можно назвать ремонтом? — задает вопрос Елена Карпова в группе «Отдел экономики и прогнозирования. Юкаменский район» «ВКонтакте».
- Позорище, на мероприятие потратили больше, чем на дорогу, там просто грейдером проехались, видимо, — открытая дорога, — отметил Юрий Лузгачев в еще одной группе.
- Если это новая дорога после ремонта, то до ремонта, похоже, буераки и ямы с трактор были, — написал пользователь под ником Silver Silver.
- А дорога-то где? Месиво, на котором стоят люди в резиновых сапогах, дорогой не назвать, — написала в комментариях Анна Богданова.
- Ремонт для галочки, — резюмирует Рушана Салтыкова.
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