Стала копией Кейт Миддлтон: Жади из «Клона» сменила прическу (фото)

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Звезда популярного бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли примерила на себя образ платиновой блондинки, а чуть позже решила вернуть темный цвет волос, но слегка осветлив пряди. Поклонники актрисы посчитали, что новая прическа сделала ее похожей на Кейт Миддлтон, пишет «Стархит».

Кроме того, 43-летняя Антонелли стала укладывать волосы практически так же, как и 37-летняя Кейт. Обе, по мнению многих, имеют определенное сходство: звезда бразильских сериалов и представительница королевской семьи могут похвастаться тонкими чертами лица, очерченными скулами и большими глазами. Правда, реакция актрисы на такое сравнение пока остается загадкой.

К слову, Антонелли, которая до сих пор остается для миллионов очаровательной Жади из «Клона», часто делится в социальной сети подробностями личной жизни. Она рассказывает, что не только продолжает сниматься в кино, но и занимается бизнесом. Телезвезда владеет фирмой по доставке органической еды, выпускает парфюм. А недавно Джованна показала фото, сделанное около 10 лет назад во время ожидания дочерей Антонии и Софии.

«Ах, какой кадр! Скучаю по тем временам», — написала актриса под раритетным снимком. Отцом девочек стал режиссер Леонарду Ногейра. Пара до сих вместе, но до загса так и не дошла.

Напомним, первым избранником Антонелли стал предприниматель Рикарду Медина. Супруги встречались со школьной скамьи, но, прожив в браке около четырех лет, развелись. Что стало причиной недомолвок в семье, неизвестно.

Во время работы над сериалом «Клон», подарившим главным героям мировую славу, Джованна закрутила роман с коллегой по площадке Мурилу Бенисиу. На радость поклонникам пара расписалась, а в 2005-м у них родился сын. Однако счастье звезд вне съемочной площадки не было долгим: вскоре после появления на свет наследника они расстались. «Я все время бываю у нее дома. Мы много разговариваем. Она имеет право целоваться и встречаться с тем, с кем захочет. Это ее личная жизнь. Я хочу, чтобы Джованна была счастлива», — делился Мурилу позже.

Третьим избранником Антонелли стал бизнесмен из Америки Роберто Локашио. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в Италии, после чего планировали переехать в США, однако Бенисиу запретил Джованне увозить сына в Штаты. Не обошлось без судебных разбирательств, из-за которых у Антонелли изрядно испортились отношения с Локашио. Вскоре супруги развелись.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября Джованна Антонелла внезапно стала выглядеть как минимум на десять лет моложе, хотя ранее 43-летняя актриса никогда не стеснялась показывать свое лицо без макияжа, в абсолютной естественности, со всеми мимическими морщинами. Ранее поклонники признавали, что на некоторых фото их любимица выглядела старше своего возраста. Ей давали 50 и больше.

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