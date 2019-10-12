Доктора в шоке: стала известна смертельно опасная «слабость» королевы Елизаветы II

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У королевы Елизаветы II, известной своей силой воли и привычкой к здоровому образу жизни, есть одна слабость. О ней изданию Express рассказал эксперт по британскому королевскому семейству Гордон Райнер, пишет российское издание Аргумент.

Издание отмечает, что Елизавета II не слишком привередлива во всем, включая еду. Но есть ряд правил, которые обязаны соблюдать повара, которым доверяют честь кормить королеву. Причем, речь идет не только о тех, кто работает в ее резиденциях, но и о всех зарубежных поварах, если им доводилось когда-либо готовить для монаршей особы во время ее заграничных визитов. А Елизавете довелось немало попутешествовать за время своего правления, она успела посетить с визитами более 100 стран.

В первую очередь, всем поварам строжайше запрещено добавлять в блюда для Елизаветы хотя бы даже самое небольшое количество чеснока или же морепродукты. Последние, по укоренившейся в королевской семье традиции, принято считать опасными — с точки зрения возможности отравления. Не рекомендуется также кормить ее слишком острыми блюдами, избыток специй Елизавета не одобряла никогда.

На всякий случай, если заграничные повара вдруг не смогут соблюсти эти простые правила, служащие придворного штата королевы всегда возят в собой в контейнерах запас британской еды для Елизаветы. А также запасаются бутилированной водой — если монархиня отправляется в регион, где качество воды вызывает сомнение. В целом же, Елизавета, как утверждает Райнер, готова довольствоваться тем, что ей подают. Причем, гурманом ее назвать трудно, она ест не слишком много и старается соблюдать умеренность во всем.

Но в чем же секрет, приводящий в шок докторов?

Оказывается, есть одно блюдо, от которого, по словам Райнера, 93-летняя королева Британии не в состоянии отказаться. Это — шоколадный бисквитный торт. Хотя доктора не раз деликатно намекали королеве, что таких кондитерских изделий в ее возрасте лучше избегать, Елизавета ест его каждый день! А если отправляется куда-то в поездку, то непременно берет запас любимого лакомства с собой. И все попытки отговорить Ее Величество потреблять лакомство пока ни к чему не привели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», огромный синяк на руке королевы Елизаветы II напугал ее подданных.

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