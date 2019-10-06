«Сваты-8»: Лукашенко обратился к Зеленскому с заманчивым предложением

Шоу-бизнес

Во время переговоров в Житомире с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Беларуси Александр Лукашенко высказал готовность снимать украинскими коллегами кино.

Его словам приводит пресс-служба президента Беларуси.

По мнению Лукашенко, совместное кинопроизводство также может дополнительно продемонстрировать, насколько близки и хороши отношения между народами.

«Сваты» хотели снять. Война началась — «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный — то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся", — сказал белорусский лидер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский продемонстрировали симпатию друг к другу, показательно «чокнувшись» стаканами с водой на сцене двустороннего Форума регионов в Житомире. В кадре опубликованного видео Зеленский наливает себе и Лукашенко минеральной воды, а белорусский президент предлагает «чокнуться» бокалами.

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