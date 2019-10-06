- 08:28 Головкин – Деревянченко: стали известны судейские записки
- 08:28 "Украинагейт": Трамп назвал "стрелочника", подбившего его на скандальный разговор с Зеленским
- 08:08 День учителя 2019: короткие поздравления педагогам
- 08:06 Всеукраинское вече на Майдане: онлайн-трансляция масштабных протестов в центре Киева
- 08:04 Уиттакер – Адесанья: видео нокаута в чемпионском бою UFC
- 08:02 60 лет вместе: одесситы отметили «бриллиантовую» свадьбу торжественной регистрацией брака
- 07:49 Специальная подушка контролирует дыхание и сердцебиение спящего малыша
- 07:45 Путин внезапно отчитал пропагандистов Кремля из-за Украины: ему ответили
- 07:35 Где смотреть онлайн «Колос» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 10-го тура чемпионата Украины
- 07:29 Отец Меган Маркл вступился за прессу и пояснил, почему передал журналистам скандальное письмо дочери
- 07:22 Украинец Беринчик в ярком бою защитил чемпионский пояс: полное видео
- 07:17 Готовьте шарфы и зонтики: синоптики дали прогноз на ближайшие два дня
«Сваты-8»: Лукашенко обратился к Зеленскому с заманчивым предложением
Во время переговоров в Житомире с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Беларуси Александр Лукашенко высказал готовность снимать украинскими коллегами кино.
Его словам приводит пресс-служба президента Беларуси.
По мнению Лукашенко, совместное кинопроизводство также может дополнительно продемонстрировать, насколько близки и хороши отношения между народами.
«Сваты» хотели снять. Война началась — «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный — то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся", — сказал белорусский лидер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский продемонстрировали симпатию друг к другу, показательно «чокнувшись» стаканами с водой на сцене двустороннего Форума регионов в Житомире. В кадре опубликованного видео Зеленский наливает себе и Лукашенко минеральной воды, а белорусский президент предлагает «чокнуться» бокалами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!