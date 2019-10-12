Украина

Лучше в рассрочку: стало известно, как докупить страховой стаж, сэкономив до половины его стоимости

С 2004 года в Украине введено понятие «страхового стажа». С тех пор не имеет значения, сколько человек проработал фактически, а важно, как долго работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд и в каком размере. Поэтому для получения пенсии в старости лучше проверить свой страховой стаж заранее и, если не хватает, докупить его.

Об этом говорится в материале на сайте finance.ua.

Определить страховой стаж можно по принципу:

Если трудового стажа не хватает, его всегда можно купить. И тут есть два пути.

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Первый — купить весь недостающий стаж сразу. Тогда он сразу же будет учтен при расчете пенсии.

Доплата рассчитывается по формуле:

Д = С*К*М, где

Д — доплата за недостающий стаж

С — страховой взнос с минимальной зарплаты со ставкой ЕСВ — 22%

К — коэфициент стоимости компенсации, который применяется при единоразовой оплате

М — количество месяцев стажа, которых не хватает для пенсии

Величина коэффициента «К» зависит от количества лет докупаемого стажа:

Второй — купить стаж «в рассрочку». Для этого нужно обратиться в фискальную службу по месту жительства и заключить соответствующий договор. Документ подписывается на срок не меньше года (максимальный срок не ограничен) с ежемесячными платежами, размер которых не может быть меньше минимального страхового взноса.

В этом случае применяется такая формула:

Д = С*М

Как видно, при оплате в рассрочку в ней нет «коэфициента стоимости компенсации», что значительно удешевляет покупку. Однако учитываться купленный стаж будет только после его полной оплаты.

Для наглядности, можно посчитать и сравнить стоимость покупки 1,2 и 3 лет трудового стажа обоими способами.

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Минимальная зарплата в 2019 году составляет 4173 гривни. Значит, минимальный страховой взнос при ставке ЕСВ 22% равен 918,06 гривен.

Окупаемость таких вложений можно посчитать, поделив сумму доплаты на размер средней пенсии, которая по состоянию на 01.07.2019 г. составляет 3006 гривен.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что поняв заранее, что для выхода на заслуженный отдых не хватает нескольких лет стажа, гражданин сможет докупить его в рассрочку и сэкономить до половины его стоимости.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соответствии с законом No1282-ХII в октябре произойдет индексация доходов украинцев, сумма увеличения составит 214,75 гривен.

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