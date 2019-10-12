Дочь Заворотнюк объяснила, почему не рассказывает о здоровье мамы на телевидении

Шоу-бизнес

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в комментариях в Instagram под информацией о здоровье своей матери пояснила, почему никто из представителей ее семьи не появляется на федеральных каналах и не рассказывает, в каком состоянии находится звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Об этом пишет издание Teleprogramma.

Пользователи посчитали, что родным актрисы пора раскрыть карты, чтобы остановить волну слухов. Так одна из подписчиц заметила, что когда человек становится знаменитым он должен понимать, что его жизнь станет интересна обществу.

«Когда человек становится знаменитым, он должен понимать — нет больше „мое“, есть только „наше“. Она публичный человек и раз уж поднялась эта тема, то извините, нет дыма без огня. Раз говорят, то значит частичка правды есть. Да, конечно, эти поступки журналистов аморальны, и я их не защищаю, но позиция у этой семьи сама заставляет идти на крайние поступки. Они не говорят ничего, если бы все было нормально, то они бы и сказали, что все нормально. А они кроют тайну, чтобы, извините, хайпануть за тот счёт. Я росла и выросла на советах няни Вики, не хочу кого-то осудить, но пора бы уже раскрыть карты для их облегчения. Всем здоровья», — заявила пользовательница.

На этот выпад Анна Заворотнюк пояснила: «Вы не правы и сами себе противоречите. Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — заявила девушка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание. Она обратилась в сети к российскому исполнителю Стасу Михайлову, который поддержал «прекрасную няню» и призвал СМИ не спекулировать на ее болезни. Девушка поблагодарила артиста за поддержку и опубликовала пост в Instagram-сториз. «Спасибо вам большое», — написала Анна.

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