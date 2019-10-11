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Шоу-бизнес

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк прервала молчание

12:52 11 октября 2019 1183
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание. Она обратилась в сети к российскому исполнителю Стасу Михайлову, который поддержал «прекрасную няню» и призвал СМИ не спекулировать на ее болезни. Девушка поблагодарила артиста за поддержку и опубликовала пост в Instagram-сториз.

«Спасибо вам большое», — написала Анна.

Ранее она публиковала фото, демонстрируя осенние наряды и рассказывая об уходе за волосами. В ее публикациях нет ни слова о болезни матери.

Родные Заворотнюк не комментируют ее состояние, тем самым провоцируя еще больше слухов. СМИ успели даже «похоронить» актрису.

На защиту Заворотнюк и ее семьи стали звезды шоу-бизнеса. К Стасу Михайлову присоединились Анна Семенович и Николай Басков. Они призвали черпать информацию только из официального источника в Instagram, который оказался нерабочим.

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