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- 12:52 Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк прервала молчание
Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк прервала молчание
Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание. Она обратилась в сети к российскому исполнителю Стасу Михайлову, который поддержал «прекрасную няню» и призвал СМИ не спекулировать на ее болезни. Девушка поблагодарила артиста за поддержку и опубликовала пост в Instagram-сториз.
«Спасибо вам большое», — написала Анна.
Ранее она публиковала фото, демонстрируя осенние наряды и рассказывая об уходе за волосами. В ее публикациях нет ни слова о болезни матери.
Родные Заворотнюк не комментируют ее состояние, тем самым провоцируя еще больше слухов. СМИ успели даже «похоронить» актрису.
На защиту Заворотнюк и ее семьи стали звезды шоу-бизнеса. К Стасу Михайлову присоединились Анна Семенович и Николай Басков. Они призвали черпать информацию только из официального источника в Instagram, который оказался нерабочим.
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