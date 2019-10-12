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Происшествия

Стали известны имена пропавших в Атлантике украинских моряков с судна Bourbon Rhode

10:23 12 октября 2019 62
Bourbon Rhode
Инф. «ФАКТОВ»

Поиски граждан Украины, членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode, остаются безрезультатными. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева, неизвестна.

Отмечается, что во время катастрофы судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое — спаслось.

Известно, что поисково-спасательную операцию координирует Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

«В рамках сотрудничества в деле защиты прав человека обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокетта с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины», — написала Денисова.

Как писали «ФАКТЫ», Bourbon Rhode исчезло с радаров после шторма 26 сентября. Как выяснилось позже, судно затонуло.

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