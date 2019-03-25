Происшествия

Получал по 1000 долларов за диверсию: подорвавшего поезд иностранца отправили в тюрьму на 6 лет

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор гражданину Молдовы за совершение диверсии на территории Украины. Иностранцу дали 6 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

В Тирасполе (Молдова), где фигурант работал администратором в компьютерном клубе «Флагман», он в мае 2014 года познакомился с радикально настроенным сторонником «Новороссии». Новый знакомый предложил молдаванину по 1000 долларов за каждую успешную провокацию и диверсию в Одессе. В декабре 2014-го фигурант вместе с двумя сообщниками, один из которых не установлен, незаконно пересек границу с Украиной — в обход пунктов пропуска. Как указывается в судебном приговоре, маршрут следования группы выглядел следующим образом: «Село Старая Андрияшевка (Республика Молдова) — село Розалевка, Раздельнянского района Одесской области — в обход пункта пропуска „Кучурганы“ — остановка „Два столба“ в Одессе — остановка „Профилакторий“ на Тираспольском шоссе в Одессе». По ходу движения злоумышленники пересаживались с одного рейсового автобуса на другой.

Затем они заложили взрывчатку на железнодорожные рельсы на 1-м километре перегона Одесса — Одесса — Застава-1 — Одесса-Западная. Это в непосредственной близости к территории моторвагонного депо РПЧ-9 Одесской железной дороги, которое находится по адресу Овидиопольская дуга, 6.

«По этой колее утром 24 декабря 2014 года проходил грузовой состав с дизельным топливом. Произошел взрыв. Инцидент представлял угрозу жизни и здоровью личного состава указанного поезда и сотрудников моторвагонного депо. По счастливой случайности, никто не погиб», — указывается в приговоре.

После этого все трое пешком незаконно пересекли границу в направлении Молдовы.

Одного из них задержали в марте 2016 года и взяли под стражу. Ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства (ч.1 ст. 263 УК Украины), совершении диверсии (ст. 113 УК Украины), а также в перемещении вне таможенного контроля взрывчатых веществ по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 201 УК Украины).

«Досудебным следствием установлено, что взрыв был совершен с помощью самодельного взрывного устройства с исполнительным механизмом электрического воздействия и растягивающим датчиком цели, мощность которого составляет 360 граммов в тротиловом эквиваленте», — указано в приговоре.

В суде обвиняемый вину признал и раскаялся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале 2015 года в Одессе неоднократно находили бомбы.

А в конце 2018 года СБУ удалось предотвратить крупный теракт под Харьковом. Бывший сотрудник этого ведомства, перешедший на сторону террористов, пытался организовать взрыв на железной дороге.

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