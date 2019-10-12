Тайсон Фьюри подался в рестлинг: видео огненной дуэли взглядов

Спорт

Эпатажный британский боксер Тайсон Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья), получивший жуткое рассечение в своем последнем поединке за чемпионский пояс WBC Maya против шведа Отто Валлина, решил попробовать свои силы в другом виде спорта.

Тайсон побывал на вечере рестлинга в США, где устроил перепалку с легендой этого вида спорта американцем Броном Строумэном.

На этом британец решил не останавливаться, и принял предложение провести полноценный выставочный бой, о чем было сообщено на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Добавим, что поединок пройдет в рамках рестлинг-шоу WWE 31 октября в Саудовской Аравии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри весело оттянулся после боя с Валлином, выиграв в казино и напившись пива.

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