Деньги

Ко Дню защитника Украины некоторые категории киевлян получат материальную помощь: кому и сколько выплатят

По случаю Дня защитника Украины, который отмечают 14 октября, некоторым категориям киевлян выплатят одноразовую помощь (подписано соответствующее распоряжение горгосадминистрации № 1798). В зависимости от категории материальную поддержку окажут в размере от 800 до 1500 гривен — участникам (или семьям погибших и умерших) революционных событий и защитникам суверенитета и территориальной целостности нашей страны на востоке.

В частности, предусмотрено, что по 1500 гривен получат киевляне:

- члены семей погибших, чья смерть связана с акциями протеста с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года и которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество и патриотизм;

- члены семей погибших или умерших в результате ранений, контузий или увечий, полученных при участии в антитеррористической операции (АТО), а также членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, боровшихся за суверенитет Украины на востоке страны;

- члены семей киевлян, погибших (пропавших без вести) во время проведения АТО, добровольно обеспечивающих проведение АТО (в том числе и во время волонтерской деятельности), мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны сдерживанию и отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в период непосредственного пребывания в районах проведения указанных мероприятий;

по 1000 гривен полагается:

- получившим тяжкие телесные повреждения во время массовых акций протеста (с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года);

по 900 гривен получат:

- получившие телесные повреждения средней тяжести в акциях протеста (с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года);

- принимавшие непосредственное участие в АТО, в обеспечении ее проведения и мероприятий по нацбезопасности и обороне, сдерживанию и отражению вооруженной агрессии РФ на востоке страны, а также бойцы-добровольцы, участвующие в защите территориальной целостности державы;

800 гривен одноразовой выплаты полагается:

- киевлянам, получившим легкие телесные повреждения, пережившим побои, истязания во время массовых акций протеста (с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года).

Выплаты осуществляются с помощью многофункциональной электронной карточки «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».

Если человек вовремя не получит помощь по независящим от него причинам, то в случае смерти этого гражданина адресную поддержку выплатят его семье.

Как писали «ФАКТЫ», 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины в связи с проведением марша ветеранов, в Киеве перекроют для проезда ряд улиц.

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