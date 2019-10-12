Украина

В Киеве на День защитника Украины перекроют улицы: где нельзя будет проехать (карта)

В воскресенье, 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины в связи с проведением марша ветеранов, в Киеве перекроют для проезда часть улиц.

Об этом говорится на странице столичной полиции в Facebook.

Сообщается, что ориентировочно с 14:00 на маршруте движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт.

Одна колонна пройдет от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая — от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).

После прохождения колонны движение по улицам будет разблокировано.

Напомним, 14 октября ветераны АТО снова намерены провести в Киеве акцию «Нет капитуляции» с требованием не разводить войска на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за работ по реконструкции Шулявского путепровода в столице 13 и 14 октября для проезда транспорта полностью перекрыт проспект Победы. Строители за это время должны смонтировать еще один прогон нового моста. Киевские власти планируют открыть движение на Шулявском путепроводе в конце нынешнего года.

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