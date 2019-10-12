Происшествия

В Киеве спасатели с трудом отыскали труп пенсионерки в квартире, под потолок заваленной мусором (фото)

В Киеве на улице Зои Гайдай спасатели обнаружили разложившийся труп женщины. Ранее в Дарницком районе столицы возле общежития нашли тело мертвого мужчины.

Как сообщает «ДТП. Киев», подразделение КАРС вызвали жители многоэтажки, которые ощутили резкий трупный запах. Вскрыв входные двери, спасатели не могли пройти в квартиру из-за мусора, который был в коридоре.

После разбора завалов, в одной из комнат был найден разложившийся труп пожилой женщины.

Явных следов насильственной смерти во время осмотра обнаружено не было. Предположительно, что женщина скончалась естественным путем. Судя по состоянию тела, с момента смерти прошло более двух недель.

Напомним, летом в центральной части Днепра на территории заброшенного летнего театра прохожие нашли обезглавленное тело женщины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter