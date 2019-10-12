24.56 / 24.89 26.93 / 27.47
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве спасатели с трудом отыскали труп пенсионерки в квартире, под потолок заваленной мусором (фото)

13:28 12 октября 2019 226
мусор
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Зои Гайдай спасатели обнаружили разложившийся труп женщины. Ранее в Дарницком районе столицы возле общежития нашли тело мертвого мужчины.

Как сообщает «ДТП. Киев», подразделение КАРС вызвали жители многоэтажки, которые ощутили резкий трупный запах. Вскрыв входные двери, спасатели не могли пройти в квартиру из-за мусора, который был в коридоре.

После разбора завалов, в одной из комнат был найден разложившийся труп пожилой женщины.

Явных следов насильственной смерти во время осмотра обнаружено не было. Предположительно, что женщина скончалась естественным путем. Судя по состоянию тела, с момента смерти прошло более двух недель.

Напомним, летом в центральной части Днепра на территории заброшенного летнего театра прохожие нашли обезглавленное тело женщины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Пенсия в Украине

Лучше в рассрочку: стало известно, как докупить страховой стаж, сэкономив до половины его стоимости

Экс-«министр ДНР»

Крысы покидают корабль: экс-"министр ДНР" получила должность в Воркуте

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер