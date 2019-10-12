Политика

"Украинагейт": посла США в Украине срочно вызывают в Конгресс для дачи показаний на Трампа

Палата представителей Конгресса вызвала временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

После показаний в Конгрессе бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что Тейлор владеет информацией о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома.

Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как писали «ФАКТЫ», 11 октября бывший посол США в Украине Мари Йованович также выступила на закрытых слушаниях в Конгрессе в рамках расследования «Украинагейта». До самой последней минуты было не ясно, что дипломат решится ответить на вопросы членов трех комитетов Конгресса США, которые расследуют скандал вокруг Дональда Трампа и его попыток оказать давление на власти Украины и ряда других государств с целью получения компромата на бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который считается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

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