24.56 / 24.88 26.93 / 27.46
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Украинагейт": посла США в Украине срочно вызывают в Конгресс для дачи показаний на Трампа

14:37 12 октября 2019 40
Конгресс США
Инф. «ФАКТОВ»

Палата представителей Конгресса вызвала временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

После показаний в Конгрессе бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что Тейлор владеет информацией о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома.

Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как писали «ФАКТЫ», 11 октября бывший посол США в Украине Мари Йованович также выступила на закрытых слушаниях в Конгрессе в рамках расследования «Украинагейта». До самой последней минуты было не ясно, что дипломат решится ответить на вопросы членов трех комитетов Конгресса США, которые расследуют скандал вокруг Дональда Трампа и его попыток оказать давление на власти Украины и ряда других государств с целью получения компромата на бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который считается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Жади из Клона

Стала копией Кейт Миддлтон: Жади из «Клона» сменила прическу (фото)

Заворотнюк

Придумали болезнь неизлечимую: родственников Заворотнюк заподозрили во лжи

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер