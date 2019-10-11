Экс-посол США в Украине Йованович выступила в Конгрессе: досталось Трампу и Луценко

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Экс-посол США в Киеве Мари Йованович, которая давала показания в связи «Украинагейтом», в ходе своего выступления на слушаниях в Конгрессе США отрицала обвинения, выдвинутые против нее адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.



Йованович отметила, что ее отзыв с должности стал следствием давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент США, сообщает The Washington Post

«Относительно событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила какое-либо правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список „непреследуемых“ абсолютно ложное. Это история, от которой сам господин Луценко, с тех пор отступил. В отношении мэра Джулиани, у меня были только минимальные контакты с ним — в общем три, о которых я помню. Ни один не связан со спорными событиями. Я не знаю мотивов господина Джулиани о нападении на меня. Но люди, которые были названы в прессе как связанные с мистером Джулиани, возможно, верили, что их личные финансовые амбиции были подавлены нашей антикоррупционной политикой в ​​Украине», — цитирует Йованович «Укринформ».

Мари Йованович сообщила на слушаниях в Палате представителей, что президент США Дональд Трамп лично требовал ее увольнения от Госдепартамента США и «развернул кампанию» против нее.

По ее словам, после того, как ей резко приказали покинуть Украину «на следующем самолете», она встретилась с заместителем государственного секретаря, который сообщил ей о «сокращении срока».

Слушания проходят за закрытыми дверями.

Напомним, скандал, названный «Украинагейтом», стал причиной потери должности Куртом Волкером. Волкер не только покинул пост спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, но и лишился должности руководителя Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона.

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