Шоу-бизнес

Лезут через заборы: семья Заворотнюк начала охоту на журналистов (фото)

Семья больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая начала общаться с поклонниками в соцсетях, обвинила СМИ во лжи и преследовании.

«Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут „инсайдеров“, готовых продать фото болеющего человека», — возмутились родственники актрисы.

Они также опубликовали снимки представителей СМИ, которые дежурят возле дома и больницы актрисы.

«Мы хотим, чтобы страна знала своих „героев“ в лицо», — отметили родственники актрисы.

Родственники также подчеркнули, что информация о прекоматозном состоянии — ложь.

Напомним, что ранее СМИ успели «похоронить» Заворотнюк.

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