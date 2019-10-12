Шоу-бизнес

«Океану Эльзы» — 25 лет: архивные фото и видео группы

Украинская группа «Океан Эльзы» празднует свое 25-летие.

Об этом участники группы заявили в соцсетях, а также опубликовали архивные снимки, на которых — экс-музыканты коллектива и очень молодой лидер — Святослав Вакарчук.

Как известно, датой рождения коллектива принято считать 12 октября 1994 года.

Отметим, что первое название группы, в составе которой тогда входили Павел Гудимов, Юрий Хусточка, Денис Глинин и Андрей Голяк, — было «Клан Тишины».

С 1994 года, когда группу покинул Голяк и пришел Вакарчук, коллектив назывался «Наблюдение шторма», а позже переименовался на «Океан Эльзы».

«Золотой состав» группы выступал вместе до 2014 года. С 2000 года клавишником группы был Дмитрий Шуров.

А первой песней Вакарчука в группе была «Відпусти», которую он написал в 16 лет.

Напомним, что песня «Океана Эльзы» стала саундтреком к фильму «Захар Беркут».

Также читайте архивное интервью Вакарчука «ФАКТАМ».

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