- 17:11 Родные и друзья поздравили больную Заворотнюк с важным событием
- 16:41 ЧП в киевском Институте сердца: молодой пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа и остался жив
- 16:30 ДТЭК заявила о недостоверности информации о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове
- 16:19 "Суд" боевиков "ДНР" вынес суровый приговор украинскому "шпиону" Александру Тимофееву
- 16:17 «Океану Эльзы» — 25 лет: архивные фото и видео группы
- 16:05 Японию накрыл тайфун «Хагибис»: впечатляющее видео непогоды
- 15:46 Предложенный Герусом пересмотр зеленых тарифов отпугнёт инвесторов от Украины
- 15:27 Новый обмен пленными: Пристайко рассказал подробности
- 15:11 Православная церковь Греции признала ПЦУ: что это значит
- 14:45 Придумали болезнь неизлечимую: родственников Заворотнюк заподозрили во лжи
- 14:37 "Украинагейт": посла США в Украине срочно вызывают в Конгресс для дачи показаний на Трампа
- 14:16 Поберегись: ГСЧС предупредила киевлян о сильном ветре
«Океану Эльзы» — 25 лет: архивные фото и видео группы
Украинская группа «Океан Эльзы» празднует свое 25-летие.
Об этом участники группы заявили в соцсетях, а также опубликовали архивные снимки, на которых — экс-музыканты коллектива и очень молодой лидер — Святослав Вакарчук.
Как известно, датой рождения коллектива принято считать 12 октября 1994 года.
Отметим, что первое название группы, в составе которой тогда входили Павел Гудимов, Юрий Хусточка, Денис Глинин и Андрей Голяк, — было «Клан Тишины».
С 1994 года, когда группу покинул Голяк и пришел Вакарчук, коллектив назывался «Наблюдение шторма», а позже переименовался на «Океан Эльзы».
«Золотой состав» группы выступал вместе до 2014 года. С 2000 года клавишником группы был Дмитрий Шуров.
А первой песней Вакарчука в группе была «Відпусти», которую он написал в 16 лет.
Напомним, что песня «Океана Эльзы» стала саундтреком к фильму «Захар Беркут».
Также читайте архивное интервью Вакарчука «ФАКТАМ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!