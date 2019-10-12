Новый обмен пленными: Пристайко рассказал подробности

Украина

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ коснется трех групп людей, а переговоры находятся на завершающей стадии. Напомним, ранее озвученная информация об обмене заложниками не подтвердилась.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью Радио Свобода, назвав грядущий обмен более сложным, чем все предыдущие.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей… Скажем так, три группы людей, которых мы хотим обменять», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что не может дать больше подробностей, в т. ч. о дате и точном количестве узников, которых планируется вернуть в Украину. В то же время он подтвердил, что с подготовкой обмена связана активизация Фемиды на подконтрольной Украине территории Донбасса, а также так называемых «судов» в Донецке и Луганске.

Напомним, в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается. По его словам, дата обмена может быть названа по итогам встречи «Нормандской четверки», т. е. после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. При этом в Украине подтверждают, что Россия не заинтересована в ускорении подготовки к встрече Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.

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