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Родные и друзья поздравили больную Заворотнюк с важным событием (фото)
Родные и друзья больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили ее и ее супруга Петра Чернышева с одиннадцатой годовщиной венчания.
По этому поводу в Instagram Заворотнюк опубликовали фото венчания в Крыму, а также пожелания.
«Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса», — говорится в поздравлении.
Напомним, что ранее родственники Заворотнюк обвинили СМИ во лжи и преследовании, а самих родных в сети обвинили в пиаре.
Пользователи сети даже заподозрили, что у Заворотнюк придумали рак.
Семья так и сделала официального заявления с диагнозом. Они только намекнули, что актриса в больнице.
Также напомним, что, по слухам, у Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. По разным прогнозам, ей осталось жить от нескольких дней до двух лет.
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