Шоу-бизнес

Родные и друзья поздравили больную Заворотнюк с важным событием (фото)

Родные и друзья больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили ее и ее супруга Петра Чернышева с одиннадцатой годовщиной венчания.

По этому поводу в Instagram Заворотнюк опубликовали фото венчания в Крыму, а также пожелания.

«Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса», — говорится в поздравлении.

Напомним, что ранее родственники Заворотнюк обвинили СМИ во лжи и преследовании, а самих родных в сети обвинили в пиаре.

Пользователи сети даже заподозрили, что у Заворотнюк придумали рак.

Семья так и сделала официального заявления с диагнозом. Они только намекнули, что актриса в больнице.

Также напомним, что, по слухам, у Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. По разным прогнозам, ей осталось жить от нескольких дней до двух лет.

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