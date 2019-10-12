Происшествия

Число жертв массовой стрельбы в политехническом колледже в оккупированной Керчи выросло: не стало одной из пострадавших, которая перенесла множество операций. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, 21 жертвой убийцы стала преподавательница, Ольга Грищенко. Педагога похоронили минувшим летом.

«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась, Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — рассказал и. о. директора колледжа Денис Колесник.

Кроме того, журналисты также пообщались с бабушкой Владислава Рослякова, студента четвертого курса политеха, который и устроил бойню. По ее словам, мать Рослякова сменила фамилию и переехала. Бабушка убийцы также отметила, что невестка почти с ней не общается и не рассказывает, где теперь живет.

«Она фамилию сменила на девичью…, съехала с той квартиры [где жила с сыном], она не говорит, где. Мы туда не ходим», — заявила Галина Никитична Рослякова.

Она отметила, что также не знает, как распорядилась невестка прахом внука. Его тело кремировали в Симферополе по окончании необходимых следственных действий.

Как писали «ФАКТЫ», трагедия в политехническом колледже в Керчи произошла в октябре 2018 года. Устроил кровавую бойню студент 4 курса Владислав Росляков. В результате стрельбы и взрывов в колледже погиб 21 человек, десятки получили ранения. Сам Росляков якобы покончил жизнь самоубийством.

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