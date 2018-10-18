Пытался убедить Рослякова отдать оружие: в бойне в Керчи погиб преподаватель колледжа

Происшествия

Преподаватель политехнического колледжа, в котором 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу, пытался остановить нападавшего. Об этом сообщает российское издание «Известия» со ссылкой на очевидцев трагедии.

По их словам, педагог услышал стрельбу и бросился к месту происшествия. Там он старался остановить Рослякова и попытался убедить его отдать оружие, но нападавший выстрелил в него в упор.

После этого студент устроил в колледже взрыв и покончил с собой.

По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек, 68 пострадали, 12 из них остаются в тяжелом состоянии.

В настоящий момент в Керчи завершено опознание тел убитых — все они опознаны родственниками. Также стало известно о том, что саперы обнаружили в учебном заведении еще несколько самодельных бомб. Все взрывные устройства разминированы. Сообщалось, что Росляков поступил в Керченский политехнический колледж в 2015 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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