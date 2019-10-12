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В черниговской школе распылили газ: полиция нашла виновных
В Чернигове во время уроков в школе № 21 распылили неизвестное вещество, 771 ребенка пришлось эвакуировать из здания. Напомним, ранее в черкасской школе № 29 газ распылили в помещении фойе.
Как сообщили в областной полиции, газовую атаку, которая произошла в пятницу, 11 октября, устроили двое учеников 6 класса.
По их словам, газовый баллончик они нашли у школы, и не нашли ничего лучшего, как распылить газ в туалете.
«Газ быстро разошелся по школе. Это привело к тому, что 771 ребенка, находившегося на учебе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам», — сообщили в полиции.
По состоянию на утро 12 октября в больнице оставались четверо учащихся этой школы.
Случившееся квалифицировано по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Родителям несовершеннолетних хулиганов грозит штраф в размере до 17 тысяч гривен.
Напомним, после того, как в школе Черкасс распылили газ, 20 учеников были госпитализированы в больницу, а затем еще 19 детей пришлось отправить на дополнительное обследование.
А в апреле в гимназии № 1 Черкасс распылили сразу 4 баллончика со слезоточивым газом, что стало причиной отравления 75 учеников.
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