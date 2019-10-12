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В Украине перекрыли крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу из ОАЭ (фото)
Сотрудники налоговой милиции пресекли перемещение в Европу полмиллиона пачек нелегальных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Напомним, в Закарпатье ради противодействия контабанде сигарет решили установить заградительный забор на линии государственной границы с Румынией.
По информации первого заместителя главы ГФС Сергея Белана, получателем табачных изделий в поддельных документах, которые были конфискованы, значилась некая украинская компания, однако после проверки оказалось, что она не имеет к этой партии сигарет ни малейшего отношения.
Сигареты следовали по Дунаю через Сербию в Украину, после чего их собирались выгрузить в Румынии.
«В ходе проведения совеместной с иностранными партнерами операции, сегодня ночью румынской полицей на судне, которое следовало по реке Дунай, изъято полмиллиона пачек сигарет марок Ashima Luksory и Marble», — написал Белан в Facebook, опубликовав фото.
Напомним, в сентябре в Польше задержали 26 граждан Украины, которых подозревают в организации нелегального производства сигарет и, соответственно, в уклонении от уплаты налогов. А в августе суд приговорил одного из командиров Вооруженных сил Украины за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из оккупированных террористами «ЛНР» территорий.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..