Происшествия

В Украине перекрыли крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу из ОАЭ (фото)

Сотрудники налоговой милиции пресекли перемещение в Европу полмиллиона пачек нелегальных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Напомним, в Закарпатье ради противодействия контабанде сигарет решили установить заградительный забор на линии государственной границы с Румынией.

По информации первого заместителя главы ГФС Сергея Белана, получателем табачных изделий в поддельных документах, которые были конфискованы, значилась некая украинская компания, однако после проверки оказалось, что она не имеет к этой партии сигарет ни малейшего отношения.

Сигареты следовали по Дунаю через Сербию в Украину, после чего их собирались выгрузить в Румынии.

«В ходе проведения совеместной с иностранными партнерами операции, сегодня ночью румынской полицей на судне, которое следовало по реке Дунай, изъято полмиллиона пачек сигарет марок Ashima Luksory и Marble», — написал Белан в Facebook, опубликовав фото.

Напомним, в сентябре в Польше задержали 26 граждан Украины, которых подозревают в организации нелегального производства сигарет и, соответственно, в уклонении от уплаты налогов. А в августе суд приговорил одного из командиров Вооруженных сил Украины за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из оккупированных террористами «ЛНР» территорий.

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