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В Польше в ходе спецоперации задержаны десятки украинцев: что произошло
В Польше задержали 26 граждан Украины, которых подозревают в организации нелегального производства сигарет и, соответственно, в уклонении от уплаты налогов. Напомним, в августе суд приговорил одного из командиров Вооруженных сил Украины за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из оккупированных террористами «ЛНР» территорий.
Как сообщили в пресс-службе польской полиции, организатором аферы в Лудзком воеводстве был один из задержанных украинцев, остальные же работали на него, упаковывая уже готовые сигареты.
«Районная прокуратура города Рава-Мазовецкая …осуществляет процессуальное производство, по которому 26 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов», — говорится в сообщении правоохранителей.
Во время обысков у фигурантов дела были изъяты профессиональные машины для упаковки папирос, коробки, фольга, устройства для подавления мобильных телефонов и свыше 640 тысяч готовых сигарет и 24 кг табака.
По предварительным данным, убытки, причиненные польскому бюджету в результате действий задержанных граждан Украины, могут составить 10 млн злотых (2,3 млн евро). Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет, а организатору аферы — до 10 лет.
Напомним, в Закарпатье ради противодействия контабанде сигарет пограничники начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы с Румынией, что повлекло противодействие со стороны местных жителей.
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