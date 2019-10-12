24.56 / 24.88 26.93 / 27.46
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отобрали миллион: во Львове совершено дерзкое преступление

20:17 12 октября 2019 42
Отобрали миллион: во Львове совершено дерзкое преступление
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове неизвестные напали на улице на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами. Пострадавшему нанесли несколько ударов по голове и повалили на землю. Напомним, «ФАКТЫ» писали об аналогичном преступлении, совершенном в Харькове 8 октября.

После совершения преступления нападавшие скрылись, в настоящее время их разыскивают.

Согласно информации УНН со ссылкой на полицию Львова, в момент нападения мужчина 1972 года рождения возвращался домой с работы.

С его слов, в сумке, которую отобрали грабители, было более миллиона гривен.

Досудебное расследование проводится по статье 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Тем временем в Харькове полиция уже задержала одного из напавших на бизнесмена и отобравших у него миллион гривен и ноутбук. Задержанным оказался гражданин Грузии. Его подельников также идентифицировали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Придумали болезнь неизлечимую: родственников Заворотнюк заподозрили во лжи

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

У журналиста Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер