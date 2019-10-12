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Отобрали миллион: во Львове совершено дерзкое преступление
Во Львове неизвестные напали на улице на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами. Пострадавшему нанесли несколько ударов по голове и повалили на землю. Напомним, «ФАКТЫ» писали об аналогичном преступлении, совершенном в Харькове 8 октября.
После совершения преступления нападавшие скрылись, в настоящее время их разыскивают.
Согласно информации УНН со ссылкой на полицию Львова, в момент нападения мужчина 1972 года рождения возвращался домой с работы.
С его слов, в сумке, которую отобрали грабители, было более миллиона гривен.
Досудебное расследование проводится по статье 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).
Тем временем в Харькове полиция уже задержала одного из напавших на бизнесмена и отобравших у него миллион гривен и ноутбук. Задержанным оказался гражданин Грузии. Его подельников также идентифицировали.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..