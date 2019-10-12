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В России бультерьер напал на маленьких детей: в сеть попало жуткое видео
В российском Нижневартовске бультерьер напал на детей, которых учитель вывела на стадион.
Туда же привели выгуливать и агрессивного пса без намордника. Его хозяйка справиться с животным не смогла, и пес напал на детей. Напомним, в Мариуполе бойцовский пес серьезно травмировал участника АТО.
В результате две девочки были искусаны, а их одноклассник разбил лицо, пытаясь убежать от бультерьера.
Классный руководитель пыталась отогнать пса, но и сама пострадала.
В сети появилось жесткое видео инцидента.
Бультерьер напал на детей возле нижневартовской гимназии. Две девочки получили травмы от укусов, а мальчик убегал и разбил лицо. Стоит отдать должное классной руководительнице, которая пыталась защитить учеников. А вот хозяйке собаки следовало бы лучше за ней присматривать pic.twitter.com/mo5EKBzL8Q— Лента.ру (@lentaruofficial) 12 октября 2019 г.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о диком случае в Подмосковье, где голый мужчина и его спутница в нижнем белье напали на местного жителя, который выгуливал собаку, и …покусали его.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!