Мир

В России бультерьер напал на маленьких детей: в сеть попало жуткое видео

В российском Нижневартовске бультерьер напал на детей, которых учитель вывела на стадион.

Туда же привели выгуливать и агрессивного пса без намордника. Его хозяйка справиться с животным не смогла, и пес напал на детей. Напомним, в Мариуполе бойцовский пес серьезно травмировал участника АТО.

В результате две девочки были искусаны, а их одноклассник разбил лицо, пытаясь убежать от бультерьера.

Классный руководитель пыталась отогнать пса, но и сама пострадала.

В сети появилось жесткое видео инцидента.

Бультерьер напал на детей возле нижневартовской гимназии. Две девочки получили травмы от укусов, а мальчик убегал и разбил лицо. Стоит отдать должное классной руководительнице, которая пыталась защитить учеников. А вот хозяйке собаки следовало бы лучше за ней присматривать pic.twitter.com/mo5EKBzL8Q — Лента.ру (@lentaruofficial) 12 октября 2019 г.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о диком случае в Подмосковье, где голый мужчина и его спутница в нижнем белье напали на местного жителя, который выгуливал собаку, и …покусали его.



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