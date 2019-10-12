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Мир

В России бультерьер напал на маленьких детей: в сеть попало жуткое видео

22:27 12 октября 2019 213
Бультерьер
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Нижневартовске бультерьер напал на детей, которых учитель вывела на стадион.
Туда же привели выгуливать и агрессивного пса без намордника. Его хозяйка справиться с животным не смогла, и пес напал на детей. Напомним, в Мариуполе бойцовский пес серьезно травмировал участника АТО.

В результате две девочки были искусаны, а их одноклассник разбил лицо, пытаясь убежать от бультерьера.

Классный руководитель пыталась отогнать пса, но и сама пострадала.

В сети появилось жесткое видео инцидента.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о диком случае в Подмосковье, где голый мужчина и его спутница в нижнем белье напали на местного жителя, который выгуливал собаку, и …покусали его.

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