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Зубастые террористы: под Москвой голые любовники покусали собаку
В деревне Черной в Подмосковье (РФ) голый мужчина и его спутница в нижнем белье напали на местного жителя, который выгуливал собаку.
При этом неадекватный парень покусал животное, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
По словам местных жителей, голый молодой человек и его подруга бродили по деревне в поисках приключений. Они встретили парня с собакой и начали к нему приставать. В какой-то момент беседа переросла в потасовку, в которой пострадал не только хозяин, но и пес.
«Пострадавший — мой хороший знакомый, — рассказала жительница деревни Марина Грасик. — По его словам, голый парень напал на него не с кулаками, а с зубами! Он умудрился несколько раз укусить его и даже собаку».
После инцидента на место прибыли сотрудники полиции, надели на голого бандита наручники и отвезли его в отдел.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе прошлого года в Киеве на улице Елены Телиги стаффордширский терьер растерзал английского бульдога и искусал его хозяев — отца и дочь. Хозяйка агрессивной собаки была нетрезва, а стафф гулял без намордника и поводка.
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