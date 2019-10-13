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Украина

Погода порадует летним теплом: синоптики дали прогноз на воскресенье

7:08 13 октября 2019 78
погода
Инф. «ФАКТОВ»

День 13 октября в Украине будет солнечным и без осадков. Наблюдавшийся в последние двое суток порывистый ветер стихнет, а воздух во всех областях прогреется до 20° и выше. Теплее всего будет в Одессе, в Закарпатье и Прикарпатье.

карта

Таким же теплым и безоблачным обещает быть и понедельник, 14 октября. В Украинском гидрометцентре ожидают, что наступившее бабье лето продлится как минимум до 18 октября.

«13 октября дневная температура повысится до 18—23 градусов тепла. То есть придет бабье лето. Оно продлится аж до следующих выходных, когда погода может измениться», — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Как сообщали «ФАКТЫ», народные синоптики прогнозируют, что бабье лето будет коротким. А согласно первым прогнозам на ноябрь, последний месяц осени начнется с затяжных дождей. Об этом в материале «В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».

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