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Усик – Уизерспун: полное видео боя
В Чикаго (США) на Wintrust Arena прошел бой между украинцем Александром Усиком (17 побед, 13 из них — нокаутом) и американцем Чаззом Уизерспуном (38 побед, 29 из них — нокаутом, 4 поражения).
Крымчанин долго шел к своему дебюту в супертяжелом дивизионе. Свой последний бой Александр провел в ноябре прошлого года, защитив свои чемпионские титулы в первом тяжелом весе в противостоянии с британцем Тони Белью. После этого Усик должен был в мае драться с камерунцем Карлосом Такамом, но бой был отменен из-за травмы бицепса у украинца. Затем он должен был выйти в ринг против голландца Тайрона Спонга, но менее чем за неделю до боя стало известно о положительной допинг-пробе оппонента Александра. Наконец, менеджеры украинца в оперативном порядке договорились с американцем Чаззом Уизерспуном, который и стал первым соперником украинца в новой весовой категории.
Все эксперты и болельщики предполагали, что американец не сможет оказать должного сопротивления нашему соотечественнику. Но в первых раундах Чазз опроверг все предматчевые прогнозы, и доставил определенные проблемы Усику. Впрочем, раунд за раундом Александр подбирался все ближе к оппоненту, нанося разящие серии ударов по голове и корпусу американца, что в итоге привело к отказу Уизерспуна от продолжения боя после седьмого раунда.
«Честно говоря, немного довелось понервничать после смены оппонента, хотя я никому этого не показывал, но затем собрался, попросил у Боженьки помощи, и он мне помог. Особой разницы между крузервейтом и хэвивейтом я не заметил. Да и ранее я уже боксировал в супертяжах, поэтому ничего нового для меня не было. Могу сказать, что я готов боксировать с лучшими бойцами в супертяжелом дивизионе — Энтони Джошуа, Энди Руисом и другими. И если мне предоставят возможность драться за титул уже в следующем поединке, то я готов ею воспользоваться», — сказал Усик в послематчевом комментарии на ринге.
Отметим, что после боя Александр подошел к углу Уизерспуна и джентльменским жестом поблагодарил соперника за поединок.
Respect #UsykWitherspoon pic.twitter.com/OkZRha5gUs— DAZN USA (@DAZN_USA) 13 октября 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Сиренко в первом раунде разбил в кровь лицо чемпиону Италии.
Фото DAZN
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!